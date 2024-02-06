Çağlayan'da silahlı saldırı! Ali Yerlikaya açıklama yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi:
- Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.
Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024
1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.
Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.…