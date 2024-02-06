Çağlayan'da silahlı saldırı! Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Çağlayan'da silahlı saldırı! Ali Yerlikaya açıklama yaptı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

- Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varÇağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varGündem
# çağlayan adliyesi # saldırı
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