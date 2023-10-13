Canlı Yayında Skandal! İsrail Katliamını Savundu: "Biz Kesip Biçmeyelim Mi?"

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda 7. güne girildi. Hamas'ın başlattığı Aksanı Tufan operasyonunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye bomba yağdırıp masum sivil insanları katletti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği çatışmanın ne zaman sona ereceği merak edilirken televizyon kanallarında sıcak bölgeden haberler geliyor ve programlarda bu konu tartışılıyor. Dün akşam da Sözcü televizyonunda İsrail-Filistin çatışması masaya yatırıldı ancak katliamı savunan ve skandal sözler sarf eden isim canlı yayından alındı.

Sözcü TV yayınına konuk olarak alınan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak da İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını meşrulaştırmak için Batı medyasının dillendirdiği yalan propagandalara sarıldı.

"Biz Kesip Biçmeyelim Mi?"

Cohen Yanarocak, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" gibi kan donduran ve acımasız ifadeler kullandı.

Canlı Yayından Alındı

Yanarocak skandal sözlerin ardından yayından alındı. Cohen Yanarocak'ın İsrail'in katliamını savunması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Söz konusu videonun altına binlerce yorum yapıldı.