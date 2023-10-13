İsrail'de İstifa! Enformasyon Bakanı Distel İstifa Etti

7 Ekim günü Filistin Direniş Örgütleri, İsrail işgaline karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Operasyonun ardından İsrail Gazze'yi havadan vurmaya başladı. Yüzlerce sivilin öldüğü bilgisi gelirken, Gazze neredeyse yok oldu. Buna karşın Filistin Direniş Örgütleri İsrail işgaline karşı direnişini sürdürüyor. Direnişle birlikte İsrail'deki mevcut hükümet krizi de derinleşiyor.

İsrail Hükümeti'nde İlk İstifa

İsrail'de krizde olan Netanyahu yönetiminden ilk istifa geldi. İsrail Enformasyon Bakanı Galit Distel istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını açıklayan Distel, Diaspora Bakanlığı'nın Enformasyon Bakanlığı'nın görevlerini yerine getireceğini bu sebeple istifa ettiğini açıkladı.

Distel, yaptığı açıklamada, İsrail'in "savaş sırasında mali kaynakları koruma" ihtiyacına dikkat çekti.