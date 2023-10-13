İsrail'de İstifa! Enformasyon Bakanı Distel İstifa Etti

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridine karşı yürüttüğü saldırılarla birlikte işlevsizleşen bakanlığının bütçesinin kamu israfı olduğu gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

İsrail'de İstifa! Enformasyon Bakanı Distel İstifa Etti
Son Güncelleme:

7 Ekim günü Filistin Direniş Örgütleri, İsrail işgaline karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Operasyonun ardından İsrail Gazze'yi havadan vurmaya başladı. Yüzlerce sivilin öldüğü bilgisi gelirken, Gazze neredeyse yok oldu. Buna karşın Filistin Direniş Örgütleri İsrail işgaline karşı direnişini sürdürüyor. Direnişle birlikte İsrail'deki mevcut hükümet krizi de derinleşiyor. 

İsrail Hükümeti'nde İlk İstifa

İsrail'de krizde olan Netanyahu yönetiminden ilk istifa geldi. İsrail Enformasyon Bakanı Galit Distel istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını açıklayan Distel, Diaspora Bakanlığı'nın Enformasyon Bakanlığı'nın görevlerini yerine getireceğini bu sebeple istifa ettiğini açıkladı. 

Distel, yaptığı açıklamada, İsrail'in "savaş sırasında mali kaynakları koruma" ihtiyacına dikkat çekti.

# israil # gazze # filistin
Çok Okunanlar
Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
13 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
13 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
AFAD Ve Kandilli'ye Göre Hangi Şehirlerde Deprem Oldu?
AFAD Ve Kandilli'ye Göre Hangi Şehirlerde Deprem Oldu?
İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı? Su Oranı Düşmeye Devam Ediyor...
İSKİ Açıkladı: İstanbul Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı? Su Oranı Düşmeye Devam Ediyor...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Öne Çıkanlar Donald Trump'ın Gazzelilere Hakaret Eden İsrailli Bakana "Ahmak!" Çıkışı Gündem Oldu! Donald Trump'ın Gazzelilere Hakaret Eden İsrailli Bakana "Ahmak!" Çıkışı Gündem Oldu! Her Derde Deva Doğal Sirke! Her Derde Deva Doğal Sirke!