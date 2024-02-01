CHP ile yaşanan reklam panosu polemiğine zorlu da katıldı
Özel ve İmamoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Zorlu, “reklam panolarıyla ilgili bize hala yazılı dönüş yapılmadı” dedi. . Zorlu basın toplantısında 24 Şubat Cumartesi günü Ankara’da tüm Türkiye’ye yönelik bir aday tanıtım toplantısı yapılacağını duyurdu.
İyi Parti ve CHP arasındaki reklam panosu polemiğine yönelik İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan da bir açıklama geldi.
- Ne zaman görülmüş bir siywsi partinin propagandası bir belediye tarafından belirlenen istenmesine.
Parti Genel Merkezi’nde kameralar karşısına geçen Zorlu, aday tanıtım toplantılarının tarihlerini açıkladı.
Zorlu, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinii için "bir hukuk garabeti daha yaşandı” dedi.
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