O ürün raflardan kalkacak, satışı yasaklanacak

Restoranlarda sıkça kullanılan limon sosu, limon suyu gibi ürünler artık raflarda olmayacak. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre limon suyu izlenimi veren ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulunamayacak.

Editör: Şevval İskender
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Çorbada, salatada kullanılıyor c vitamini deposu limon. Ancak piyasada limon suyu, limon sosu izlenimi verilen pek çok çeşit ürün bulunuyor. Bu ürünlerin piyasaya arzı 31 Ocak 2024 yılında sonlandırılacak.

Restoranlarda sıkça kullanılan limon aromalı sular için Tarım Ve Orman Bakanlığı harekete geçmiş, yasaklanacağını duyurmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda piyasaya arz edilen limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler, 31 Aralık'tan sonra satışa sunulamayacak.

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# limon sosu
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