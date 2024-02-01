O ürün raflardan kalkacak, satışı yasaklanacak

Çorbada, salatada kullanılıyor c vitamini deposu limon. Ancak piyasada limon suyu, limon sosu izlenimi verilen pek çok çeşit ürün bulunuyor. Bu ürünlerin piyasaya arzı 31 Ocak 2024 yılında sonlandırılacak.



Restoranlarda sıkça kullanılan limon aromalı sular için Tarım Ve Orman Bakanlığı harekete geçmiş, yasaklanacağını duyurmuştu.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Bu kapsamda piyasaya arz edilen limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler, 31 Aralık'tan sonra satışa sunulamayacak.