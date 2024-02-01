Bu üniversite Türkiye beşincisi oldu

Karabük Üniversitesi Türkiye beşincisi oldu. Karabük Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun Türkiye’deki 208 üniversiteyi 74 farklı göstergeye göre değerlendirdiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda "Eğitim ve Öğretim", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ve "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" kategorilerinde ilk 5’e girmeyi başardı.

TÜRKİYE BEŞİNCİSİ OLDU

Karabük Üniversitesi “Eğitim ve Öğretim” kategorisinde “TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA ve benzeri tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı” başlığında 820 öğrenci ile 5’inci sırada, "Uluslararasılaşma" kategorisinde “En çok uluslararası öğretim elemanı istihdam eden ilk 5 üniversite” başlığında 48 öğretim elamanı ile 4’üncü sırada, “Uluslararası öğrenci sayısına göre üniversitelerin dağılımı” başlığında 11 bin 931 öğrenci ile 2’nci sırada, “Sürdürülebilirlik” kategorisinde “İklim eylem endeksi sıralamalarında en başarılı üniversiteler” başlığında 201-300 bandında yer alarak 5’inci sırada, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” kategorisinde ise “AR-GE’ye harcanan yatırım bütçesi oranının en yüksek olduğu devlet üniversiteleri” başlığında Karabük Üniversitesi 54,50’lik oran ile 5’inci sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin Türkiye’nin yükselen yıldızı olduğunu belirterek şu sözleri söyledi: