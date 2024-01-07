Akdeniz Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında birinci oldu. Yükseköğretim Kurulu, Türkiye’deki 208 üniversitenin değerlendirdiği “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023” yayımladı. Raporda uluslararası düzeydeki etkileşim ve iş birliklerinin değerlendirildiği "uluslararasılaşma" kategorisindeki veriler üniversitelerin bu alandaki gelişimini ortaya koydu. Rapora göre Akdeniz Üniversitesi Türk Üniversiteleri arasında uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısının en yüksek olduğu üniversite oldu.

Türk Üniversiteleri Arasında Birinci

Raporda Üniversitelerin uluslararası düzeydeki etkileşim ve iş birliklerinin değerlendirildiği “uluslararasılaşma” kategorisinde Uluslararası öğrenci sayısının 2021’de 223 bin 978 iken, 2022’de 260 bin 316’ya çıktığı açıklandı. Ayrıca uluslararası değişim programları kapsamında 97 üniversiteye 1245 öğretim elemanı gelirken, 127 üniversiteden 2 bin 294 Türk öğretim elemanı yurt dışındaki üniversiteleri ziyaret ettiği bilgisi yer aldı. Akdeniz Üniversitesinde uluslararası değişim programları kapsamında yurtdışına 165 öğretim elemanı giderken toplam 200’ün üzerinde öğretim elemanı uluslararası değişim programları hareketliliğinden yararlandı.

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısına göre 208 Türk üniversitesi arasında birinci sırada yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan şu sözleri söyledi:

“Yükseköğretim Kurulu üniversitelerimizin uluslararasılaşması konusuna büyük bir önem vermekte. Üniversitelerin uluslararası düzeydeki etkileşim ve iş birliklerinin değerlendirildiği “uluslararasılaşma” kategorisinde Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan öncülüğünde üniversitemizde alınan kararlar neticesinde birçok veride gelişme sağladık. Bunda Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2024 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 7 alanda dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer alma başarısı göstermememizin, öncelikle tıp, sağlık ve fen bilimleri alanında uluslararası başarılara imza atarak uluslararası tanınırlığımızı artırmanın payı büyük”

Akdeniz Üniversitesinin uluslararası alanda tanıtımına yönelik yaptıkları faaliyetlerden bahseden Prof. Dr. İrfan Turhan şu ifadelerde bulundu: