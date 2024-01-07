En Yaşanılabilir Dokuzuncu İl Seçildi

En yaşanılabilir dokuzuncu il belli oldu. Dünyanın finans, pazarlama, yatırım ve endüstri konularında en ünlü dergilerinden biri, yaptığı araştırma sonucunda Türkiye’de en yaşanabilir iller sıralaması yaptı. İş imkanı, çalışma ve yaşama konularında en çok olanağa sahip olan şehirlerin sıralandığı araştırmada 30 il sıralanırken, Eskişehir listeye 9’uncu sıradan girdi.

En Yaşanılabilir Dokuzuncu İl

Sosyal medyada sıkça paylaşılan en yaşanabilir iller listenin ilk sırasında İstanbul yer alırken, kullanıcıların büyük bir bölümü bu durumu eleştirdi. Kullanıcılar, Eskişehir’in dokuzuncu sırada olmasının da mantıklı olmadığını belirterek, kentin birinci sırada olmayı hak ettiği yorumlarını paylaştı. Listelerin yer aldığı paylaşımlar on binlerce yorum ve beğeni aldı.