CHP'de para sayma krizi: İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü savcılığa çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor.

İMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma kapsamında, para sayma görüntülerinde olduğu görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın "Şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağırıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'i de "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

ÇANTADA PARA OLAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklinde paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleriyle ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz dün şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş'in de bugün savcılıkça ifadesi alınmıştı. Poyraz ve Nas'a "Paranın nereden geldiği" ve "neden elden alındığı" soruldu.