UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza geldi... UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada Union Saint-Gilloise eşleşmesindeki deplasman maçında yanan meşaleler ve sahaya atılan maddeler nedeniyle Fenerbahçe taraftarının 3 deplasman maçına alınmayacağı belirtildi.
OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇINDA FENERBAHÇE TARAFTARI OLACAK MI?
Bu karara göre Fenerbahçe seyircisi çeyrek finaldeki Olympiakos karşılaşmasında tribünde yer alamayacak.
# UEFA # fenerbahçe