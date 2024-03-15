UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza geldi... UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada Union Saint-Gilloise eşleşmesindeki deplasman maçında yanan meşaleler ve sahaya atılan maddeler nedeniyle Fenerbahçe taraftarının 3 deplasman maçına alınmayacağı belirtildi.

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇINDA FENERBAHÇE TARAFTARI OLACAK MI?

Bu karara göre Fenerbahçe seyircisi çeyrek finaldeki Olympiakos karşılaşmasında tribünde yer alamayacak.

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# UEFA # fenerbahçe
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