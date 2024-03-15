MHP'de kurultay heyecanı! 14. Kurultay 17 Mart'ta yapılacak

MHP yerel seçimlere ilişkin saha çalışmalarına devam ederken, 17 Mart'ta yapacağı kurultay çalışmalarını da tamamladı. Ankara Spor Salonunda yapılacak olan 14'üncü Olağan Kurultayının sloganı ve teması, "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" olarak belirlendi.

Kurultay kapsamında ilçe kongreleri 27 Eylül'de, il kongreleri ise 18 Ekim 2023'te tamamlandı. Yerel seçimden kısa bir süre önce yapılacak kurultayda genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu seçilecek.

Kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak. Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyeleri de seçilecek.

MHP'de yerel seçimler öncesinde MYK'da büyük bir değişikliğe gidilmeyeceği konuşuluyor. Diğer yandan kurultayda konuşacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar vereceği belirtiliyor.