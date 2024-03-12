CHP'deki "para sayma" görüntüleriyle ilgili soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekilen para sayma görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı, bir ofiste para sayma işleminin yer aldığı görüntülere ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur." ifadelerine yer verilmişti.