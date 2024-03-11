CHP'li Başarır'a yumurtalı protesto!

CHP ve DEM Parti'nin kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptığı Mersin'de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır protesto edildi. Kendi memleketinde yumurtalı protesto sonrası alanı terk ederken Başarır’ın adamları protestoculara saldırdı.

CHP'li Başarır'a yumurtalı protesto!
Editör: Yağmur Biçen
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CHP ve DEM Parti'nin kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptığı Mersin'de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır protesto edildi. Kendi memleketinde yumurtalı protesto sonrası alanı terk ederken Başarır’ın adamları protestoculara saldırdı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin DEM Parti'yle kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptığı memleketi Mersin'de protesto edildi.

Başarır, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mitingde önce sözlü tartışma yaşandı, ardından yumurtalı protesto yaşandı.

Ali Mahir Başarır protestonun arından alandan ayrılırken Başarır'ın adamları protestoculara sert müdahale etti. Olay nedeniyle miting tamamlanamadı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # kentsel dönüşüm # Mersin
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