Meral Akşener Ankara'da esnafı ziyaret etti

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener'in gündem ekonomiydi. Vatandaş ve esnaf, artan yaşam maliyetleri karşısında yaşadığı geçim sıkıntısını Akşener'e anlattı.

Akşener'in ziyaretinde ekonomi başlığı öne çıktı. Esnaf ve sokaktaki vatandaş geçim sıkıtısını anlattı, çözüm istedi.