Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta! Erdoğan resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı. Erdoğan, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından askeri kıtayı selamladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyarette bulunmak üzere gittiği Irak’ta, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda resmî törenle karşılandı. pic.twitter.com/G5sTF1ZLmS — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 22, 2024

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Bağdat'a geldi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’a ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüşecek. Erdoğan ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e geçecek.

Ziyaretin en önemli gündem maddeleri arasında terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ile Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı yer alıyor. Türkiye ile Irak arasında güvenlikten enerjiye birçok anlaşmanın yanı sıra stratejik çerçeve belgesi imzalanacak.

Ayrıca Türkiye'nin, teröre karşı Irak ile ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı. Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.