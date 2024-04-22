Bakanlık'tan Mehmet Şimşek'in "yerel halk" ifadesine tepki sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitmişti. Mehmet Şimşek'in temasları sırasında yaptığı açıklama ise gündeme oturmuştu. Şimşek, Türk halkından da "yerel halk" olarak bahsetmişti. Tepkiyle karşılanan ifadeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek'in açıklamasındaki "locals" ifadesinin finans çevreleri tarafından kabul gören bir terim olduğu söylenen açıklamada, Bakan'ın açıklamasının da "siyasi malzeme" yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifalere yer verildi: