Bakanlık'tan Mehmet Şimşek'in "yerel halk" ifadesine tepki sonrası açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yaptığı açıklamalarda "yerel halk" ifadesini kullanmış, bu ifade büyük tepkiye yol açmıştı. Mehmet Şimşek'in açıklaması sonrası açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitmişti. Mehmet Şimşek'in temasları sırasında yaptığı açıklama ise gündeme oturmuştu. Şimşek, Türk halkından da "yerel halk" olarak bahsetmişti. Tepkiyle karşılanan ifadeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı.
Mehmet Şimşek'in açıklamasındaki "locals" ifadesinin finans çevreleri tarafından kabul gören bir terim olduğu söylenen açıklamada, Bakan'ın açıklamasının da "siyasi malzeme" yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifalere yer verildi:
"Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin "yerel yatırımcıları" ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz."
Kaynak: TRT Haber