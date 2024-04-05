Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini seçti
Editör: Yasin Kerim Aşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçimini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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