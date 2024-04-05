Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni büyükelçi atamaları! Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. Atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi ve yeni Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine atanan isimler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni büyükelçi atamaları! Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi belli oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülkelere yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın ataması gerçekleştirildi.

Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik atandı.

Guatemala Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Uyanık'ın ataması yapıldı.

Kosta Rika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin'in ataması gerçekleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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