MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Vahide Atalay etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de kritik bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu, "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay Aynularap'ta etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Vahide Atalay etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde kritik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de önemli bir operasyona imza attı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütünün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan Vahide Atalay'a yönelik Aynularap'ta operasyon düzenledi.

"Sorhin Çele" kod adlı terörist Vahide Atalay, MİT'in başarılı operasyonu neticesinde etkisiz hale getirildi.

2006'da terör örgütünün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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