Başakşehir'de kuyumcu soygunu! Silahlı ve maskeli kişiler 3 milyon lira çaldı

Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Başakşehir'de kuyumcu soygunu! Silahlı ve maskeli kişiler 3 milyon lira çaldı
Editör: Metehan Gül
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Dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı.Levyeyle kapıyı kırdıktan sonra içeriye giren şüpheliler, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.


Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kepengin kumandayla açılması dolayısıyla kuyumcunun eski çalışanlarının da sorgulanacağı bilgisine ulaşıldı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ!

Kamera kaydında sitenin güvenlik görevlisinin şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde görevlinin zanlıların üzerine yürümesi, kendisine silah doğrultulduğunda copunu sallaması ve daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kuyumcu soygunu # başakşehir
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