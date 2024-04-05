Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı! Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları yatırılıyor

Mahinur Özdemir Göktaş, 2,6 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını açıkladı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Göktaş açıklamasında engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında oldukların belirtti.

Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.