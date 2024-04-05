Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı! Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayına ilişkin yaşlı ve emekli aylıklarının yatırılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı! Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları yatırılıyor
Editör: Metehan Gül

Mahinur Özdemir Göktaş, 2,6 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını açıkladı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Göktaş açıklamasında engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında oldukların belirtti.

Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.

İşgalci İsrail gece boyu o bölgeye saldırılarda bulundu!İşgalci İsrail gece boyu o bölgeye saldırılarda bulundu!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı # Mahinur Özdemir # yaşlı aylığı # emekli aylığı
Çok Okunanlar
Yağışlar geri geliyor! Meteoroloji uyardı!
Yağışlar geri geliyor! Meteoroloji uyardı!
CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlu ofisinde ölü bulundu!
CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlu ofisinde ölü bulundu!
AK Partili Mehmet Metiner'den şok iddia!
AK Partili Mehmet Metiner'den şok iddia!
Az kalsın raflara çıkacaktı!
Az kalsın raflara çıkacaktı!
Hastanede müdür yardımcısı ile tekniker arasında kavga
Hastanede müdür yardımcısı ile tekniker arasında kavga
Öne Çıkanlar İyi Parti seçim sonrası depremi yaşıyor | ULUSAL HABER İyi Parti seçim sonrası depremi yaşıyor | ULUSAL HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı!