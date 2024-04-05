İşgalci İsrail gece boyu o bölgeye saldırılarda bulundu!

İsrail-Gazze geriliminde tansiyon düşmek bilmiyor. İşgalci İsrail ordusu gece boyu düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İşgalci İsrail gece boyu o bölgeye saldırılarda bulundu!
Editör: Metehan Gül
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İsrail güçleri, Filistin halkını zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı saldırılarda 182. güne gelindi. 

İsrail güçleri havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda da çoğunluğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

Sivil halkı hedef alan işgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # gazze şeridi # Gazze hava saldırısı
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