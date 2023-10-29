Cumhuriyet'in 100. Yılında Anıtkabir'e Büyük Yürüyüş
Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Anıtkabir'e büyük bir yürüyüş düzenliyor. "Yeniden Türk Devrimi'ne, Yine Ankara'ya" sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüş saat 14.00'te Birinci Meclis önünden başlayacak.
Türk milleti Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyor. Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde, 29 Ekim'de Ankara’da büyük bir yürüyüş düzenlenecek.
"Hedefimiz: Yeniden Türk Devrimi, Rotamız: Yine Ankara!" sloganıyla, Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirilecek.
Ankara'daki dev yürüyüş saat 14.00'te başlayacak. Yürüyüşte sözlerini Şair Hüseyin Haydar’ın yazdığı, bestesini Müzisyen Ekrem Ataer’in yaptığı 100. Yıl Marşı ilk defa dev bir koro ile seslendirilecek.