Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek'ten 100. Yıl Mesajı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet'in 100. yılı için üretim vurgusu yaptı. "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla, heyecanla, bilincimizle kutluyoruz" diyen Perinçek, "Yeni yüzyılın ilk görevi: Üretim Devrimi” dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhuriyet'in 100.yılını kutladı.
Yeni yüzyılın ilk görevini paylaşan Perinçek,"Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla, heyecanla, bilincimizle kutluyoruz. Yeni yüzyılın ilk görevi: Üretim Devrimi” dedi.
Doğu Perinçek, heyecan ve coşkunun kaynağının Cumhuriyetin bilinçlere işleyen etkisi olduğunu kaydetti.
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