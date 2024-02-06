DEAŞ soruşturmasında 10 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DEAŞ soruşturmasında 10 tutuklama
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Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 zanlının yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Yalova'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Kocaeli ve Yalova'da birer adres ile İstanbul'da 8 ilçe olmak üzere toplam 23 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği, 12 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyonun devamında 2 şüpheli ve 28 Ocak'taki Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 zanlının daha yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıstan 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 10'u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir." denildi.

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# daeş # istanbul
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