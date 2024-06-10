DEM Parti Milletvekili Sakık'ın oğlu gözaltına alındı

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabancayla yaraladıktan sonra araçla kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık'ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.