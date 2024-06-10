DEM Parti Milletvekili Sakık'ın oğlu gözaltına alındı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Ankara'da tabanca ile adam yaraladıktan sonra kaçtı. Cenk Sakık saatler sonra olay anında kullandığı silah ile birlikte polise teslim olarak gözaltına alındı.

DEM Parti Milletvekili Sakık'ın oğlu gözaltına alındı
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabancayla yaraladıktan sonra araçla kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık'ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sırrı Sakık # gözaltı # DEM Parti
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