DEM Parti'den skandal eylem: Köprüye Öcalan posteri astılar
DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri Adana'daki bir köprüye terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı. Grup Öcalan için özgürlük talep etti.
PKK'nın Meclis'teki kuvveti DEM Parti'nin Adana Gençlik Meclisi üyeleri, Seyhan İlçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir köprüye, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini asarak, özgürlüğünü talep etti.
DEM Parti'nin bu eylemi sosyal medyada "AYM bu partiyi kapatmak için daha ne bekliyor?" yorumlarını beraberinde getirdi.