DEM Parti'den skandal eylem: Köprüye Öcalan posteri astılar

DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri Adana'daki bir köprüye terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı. Grup Öcalan için özgürlük talep etti.

DEM Parti'den skandal eylem: Köprüye Öcalan posteri astılar

PKK'nın Meclis'teki kuvveti DEM Parti'nin Adana Gençlik Meclisi üyeleri, Seyhan İlçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir köprüye, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini asarak, özgürlüğünü talep etti.

DEM Parti'nin bu eylemi sosyal medyada "AYM bu partiyi kapatmak için daha ne bekliyor?" yorumlarını beraberinde getirdi.

UEFA'dan skandal! Türkiye'yi sildilerUEFA'dan skandal! Türkiye'yi sildilerSpor
# DEM Parti # öcalan
Çok Okunanlar
Marmaray'da intihar!
Marmaray'da intihar!
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe!
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Kandil'in mesajı sonrası CHP ile DEM Parti arasındaki trafik hızlandı
Kandil'in mesajı sonrası CHP ile DEM Parti arasındaki trafik hızlandı
Ulusal Kanal Sedat Ocakçı ile ilgili çarpıcı görüntülere ulaştı!
Ulusal Kanal Sedat Ocakçı ile ilgili çarpıcı görüntülere ulaştı!
Öne Çıkanlar İsrailli Düşünür: "Bir Bombalık İşleri Var! Şehirlerinin Yarısını Yok Ederiz!" | Ulusal Haber İsrailli Düşünür: "Bir Bombalık İşleri Var! Şehirlerinin Yarısını Yok Ederiz!" | Ulusal Haber TÜİK ocak ayının en çok kazandıran yatırımını açıkladı! Külçe altın... TÜİK ocak ayının en çok kazandıran yatırımını açıkladı! Külçe altın...