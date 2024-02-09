Demirtaş'tan AK Parti'ye açılım teklifi

Aynı şekilde DEM Partili Ahmet Türk de AK Parti'yi işaret ederek "Kürt sorununu CHP değil, AK Parti çözer" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir şey yok" dedi.

DEM Parti'nin açılım süreci umutları sürüyor. Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk PKK'nın güçlendiği, her gün şehit haberlerinin geldiği, Türkiye'nin meydanlarında Öcalan'ın posterleriyle mitinglerin yapıldığı açılım süreci günlerine dönüş mesajları veriyor.



Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş cezaevinden yayınladığı mektupla çözüm süreci mesajı verdi. Başak Demirtaş'ın adaylık süreci ve yerel seçimler üzerine değerlendirmeler yapan Demirtaş, "AKP seçimsiz geçecek bir dört yılı demokrasiye dönüşün fırsatı olarak ele almalıdır" ifadelerini kullandı.



Mektupta CHP ile DEM Parti görüşmelerine de değinen Selahattin Demirtaş'tan "çok daha fazla görüşmeliler" çağrısı geldi. Demirtaş "CHP meseleyi sırf 31 Mart'tan ibaret görmemeli, uzun soluklu bir demokrasi mücadelesi ittifakını önemsemelidir." ifadelerini kullandı.



Bir televizyon programına katılan DEM Parti Mardin Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk de aynı konu hakkında açıklamalar yaptı. Türk, Kürt sorununu CHP'nin değil, Erdoğan'ın çözebileceğini söyledi.

- CHP bugün bu kadar muazzam bir sorunu çözebilecek bir kabiliyette değil. Bir liderlik yok orada. Bu gibi sorunları liderler çözer. Güçlü ve söylediklerini yerine getirecek kişi olması lazım. Eğer Erdoğan isterse çözebilir. Güçlüdür, liderdir, devlete hakimdir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu veya Sayın Özgür Özel çözmeye kalkışsa bile asla başarılı olamaz.

Demirtaş ve Türk'ün çözüm süreci ve AK Parti vurguları ise yanıtsız kalmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir şey yok" dedi.



Öte yandan Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş'ın adaylığının "sıkılı yumrukları açmak, tokalaşmak için" olduğunu söyledi. Demirtaş "Bunun kıymetini anlamayanlar yumruk yediklerinde ah vah etmesinler" ifadelerini kullandı.



Demirtaş'ın ifadeleri DEM Parti içine yönelik mesaj olarak yorumlandı.