Sedat Ocakçı adliye'ye sevk edildi: Halktan 2 milyar 123 milyon TL toplanmış

Ocakçı'nın polis sorgusunda halktan yüksek faiz vaadi ile elden 2 milyar 123 milyon lira topandığını itiraf ettiği öğrenildi. Kendisnin de mağdur olduğunu söyleyen Ocakçı'nın, "5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanım çalındı" dediği öğrenildi.



İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık zanlıları, Sedat Oçakçı’nın da aralarında bulunduğu 32 kişi "suç örgütü" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Sedat Ocakçı polis sorgusunda çelişkili açıklamalar yaptı. Kendisinin de mağdur olduğunu belirten Ocakçı, 5 milyar 123 milyon lira değerinde dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, yeğeni Salih Han tarafından çalındığını öne sürdü. Oysa Ocakçı, 4 Ocak'ta Salih Han’ın soğuk cüzdan ile kaçırdığı paranın 2 buçuk milyar lira olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.



Ocakçı'nın şirket çalışanları da dahil yaklaşık 3 bin 100 kişiden para topladığı, dolandırıcılığa konu miktarında ise 5 milyar liradan fazla olduğu değerlendiriliyor.



Emniyet ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Ocakçı, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira para topladıklarını dile getirdi. 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savundu.



İfadesi alınan Seçilay Ocakçı da holdingin yöneticisi olduğunu ancak suçlamaları kabul etmediğini, bütün kararları eşi Sedat Ocakçı’nın aldığını bildirdi.

Sedat Ocakçı 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alınarak ihraç edildiği öğrenilmişti. Ayrıca operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da bulunuyor.



