Sedat Ocakçı eşine aldığı lüks arabaları sosyal medyada yayınladı

Türkiye bu filmi Dilan - Engin Polat ile daha önce de izlemişti.



Lüks arabalar, pahalı mekanlarda yemekler, görgü sınırlarını da zorlayan özel hayatın ifşa edildiği videolar. Bu görüntüler İzmir’de 5 milyarlık vurgunda adı geçen Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı’ya ait.



İddiaya göre borsalar için hazırladığı yazılım robotlarıyla yüksek kazançlar elde edip, yüksek kar dağıtıyordu Sedat Ocakçı. Dron üretiyorum iddiasıyla insanları saadet zinciri sistemlerine dahil eden Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi, halktan topladığı paralarla şatafatlı bir hayat sürdü.



Dilan-Engin Polat çiftine olan özentilerini de gizlemediler. Adeta neyim eksik dercesine eşine aldığı arabaları kameraya kaydettiren Ocakçı, o anları sosyal medyada paylaşmıştı.



Bu görüntüde de pahalı bir otelden. Mahrem denecek görüntüleri hiç utanıp sıkılmadan kayda alıp sosyal medyada yayınladılar.