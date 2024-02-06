Depremde hayatını kaybeden "Melekler Takımı" KKTC'de anıldı

Yürekleri yakan Kahramanmaraş merkezli depremler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de pek çok ailenin ocağına ateş düşürdü. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler arasında sporcular da vardı.

Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafileleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turnuva için Adıyaman'a geldiler. Depreme Adıyaman'daki İsias Otel'inde yakalandılar.

Kafilelerden 25'i 12-14 yaş arası öğrenci, veli, öğretmen ve antrenörlerden oluşan toplam 35 kişilik heyet yıkılan otelin altında kalarak hayatını kaybetti.

KKTC'de "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan öğrencilerin aileleri çocuklarının yasını tutmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenler için depremin yıl dönümünde Gazimağusa'daki mezarları başında anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

Şehitlikteki tören dua okunması, kabirlerin gezilmesi ve çiçek bırakılması ile son buldu.