Yargıtay Başkanlığında seçim hazırlığı! Mehmet Akarca'nın görev süresi doluyor

Yargıtay, başkanlık seçimine hazırlanıyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın başkanlıktaki 4 yıllık görev süresi 24 Mart 2024'te sona eriyor.

Bu tarihten önce de Yargıtay'da başkanlık seçimi yapılacak. Akarca'nın yeniden aday olma hakkı bulunuyor. Yargı kulislerinde Akarca'nın yeniden aday olacağı konuşuluyor.

Başkan adaylığı için 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün de ismi geçiyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kamuoyunun gündeminde olan çok sayıda karara imza attı. 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay dosyasında verdiği hak ihlali kararına uymamıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, söz konusu ihlal kararında imzası olan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusu yapmıştı.

AYM'DE DE BAŞKANLIK SEÇİMİ OLACAK!

Öte yandan bu yıl Anayasa Mahkemesi'nde de başkanlık seçimi yapılacak. Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu nedende 20 Nisan'dan önce Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi yapılacak. 2023 yılında yapılan seçimlerde de aday olan İrfan Fidan'ın yeniden başkan adayı olması bekleniyor.