İçişleri Bakanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör, uyuşturucu, organize suç örgütleri ve arama/yakalama konularını içeren güvenlik toplantısı yaptıklarını açıkladı. Toplantıya Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı katıldı.
İçişleri Bakanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında yapılan toplantıya Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı toplantıya katıldı.
Toplantı Gaziantep'te yaşanan helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amirimiz Cemil Gülen ve Pilot Emekli Albay Levent Öztürk'e dua edilerek başladı.
Toplantının konusu terör, uyuşturucu, organize suç örgütleri, arama ve yakalama konularını oldu.
Bakan Ali Yerlikaya toplantıya ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı