DHKP-C saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş’a veda

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki DHKP-C saldırısının hayattan kopardığı Dilfiraz Karataş bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Karataş’ın adliye önünde tesadüfen bulunduğu, 40 gün önce vefat eden teyzesinin mevlidine giderken saldırıda yaralandığı belirtildi.

57 yaşındaki Dilfiraz Karataş için Bağcılar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Dilfiraz Karataş’ın eşi Kamer Karataş, kızı Seda ve oğlu Okan Karataş taziyeleri kabul etti. Annelerini son yolculuğuna uğurlayan çocukları ayakta durmakta zorluk çekti.

Karataş'ın kızı Seda Karataş ile oğlu Okan Karataş Cemevi dışında bekleyen ambulansa alındı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı. Cenaze töreni sırasında fenalaşan ve ayakta durmakta zorluk çeken Seda Karataş'a yanında bulunan Vali Gül destek oldu. Dilfiraz Karataş'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

‘ANNEM GENCECİKTİ BU ACIYLA NASIL YAŞARIZ!’

Seda Karataş yaşadığı acıyı şöyle dile getirdi: "Böyle bir acı yok. Benim annem ne iyi kadındı dedim. Benim annem yaşlanacaktı daha ben ona bakacaktım. Benim annem gencecikti. Hiçbir şeyi yoktu. Daha 50 yaşındaydı, nasıl yaşayacağız biz bu acıyla. Anne neden bıraktın bizi?”

Karataş’ı teselli etmeye çalışan bir yakını, "Mevlide giderken, adliyenin önünden geçerken bu hain saldırıya kurban oldu, şehit oldu annemiz. Acısı kalbimizde, daha bir gün geçti."