Azerbaycan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Bugün seçimlerin gerçekleştiği Azerbaycan'da oy sayımından veriler gelmeye başladı. Gelen verilere göre mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev epey yüksek bir farkla yarışı önde götürüyor.

Azerbaycan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
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Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı.

ALİYEV YARIŞI BÜYÜK FARKLA ÖNDE GÖTÜRÜYOR

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.


Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

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