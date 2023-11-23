Dilan Polat Her Şeyi Anlattı! İntihar Mı Etmek İstiyor?

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturması hala gündemdeki yerini koruyor. Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama soruşturmasıyle birlikte tutuklanmıştı.

'Konuşmalar Esnasında Engin Polat Rahattı'

Yeni gelişmeye göre ise Polat çiftinin mali müşaviri beklenen itiraflarda bulundu. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyleyen Yerebakan şu ifadelere yer verdi:

- Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar. Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı.

Çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade eden Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler" dedi.

TRT Haber'in haberine göre, savcılıkta ifadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün'ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Öte yandan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile telefonda konuşurken intihar etmek istediği kaydedildi.