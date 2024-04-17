Dışişleri Bakanı Hakan Fidan HAMAS lideri Heniyye ile görüştü!

HAMAS Siyasi Büro Şefi Heniyye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için hafta sonu Türkiye'ye geleceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından bir gelişme de Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Katar'da gerçekleştirilen görüşmede, Gazze’ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.