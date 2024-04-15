HAMAS liderinin torunu Heniyye hayatını kaybetti

Ramazan Bayramının birinci gününde İsrail, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin ailesine saldırmış ve Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetmişti. Bugün Gazze'den bir üzücü haber daha geldi. Saldırıda yaralanan Hamas liderinin torunu Melek Heniyye, tedavi gördüğü hastanede tıbbi imkânların yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Melek Heniyye, doktorların tüm çabalarına rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tıbbi imkânların yetersizliği nedeniyle kurtarılamadı.



İsrail, Ramazan Bayramının birinci günü, 10 Nisan'da Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye ailesini hedef almıştı. İsmail Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetmişti.



Hamas lideri Heniyye, saldırı sonrası "Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim" demişti.



İsrail basınına göre "Heniyye'nin oğullarına suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.