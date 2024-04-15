Lezita grevinde müjde 40. günde geldi!

Grevin 40'ncı gününde Lezita işçisinin yüzü bir nebze de olsa güldü. Denizli İş Mahkemesi grev sırasında işverenin aldığı 483 kişiyi grev kırıcı olduğunu tespit etti.

Sendika avukatları mahkeme kararını hızla uygulamaya koydu. İcra memurlarıyla İzmir Kemalpaşa'daki fabrikanın yolunu tuttu.

Mahkeme kararına göre grev kırıcı olduğu tespit edilen 483 kişinin işine son verilecek. Fakat iş veren bu kişilerin listesini paylaşmadı. İcra memurları tek tek kimlik tespiti yaptı.

Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Dairesi Başkanı Göksel Şengül “Mahkeme kararı devrim niteliğinde” dedi.

Sevindiren haberi emekçilere beraber kutlayan Vatan Partisi İzmir İşçi Sendika Bürosu Başkanı Ramazan Çalışkan, işveren sendikayla artık masaya oturmalı çağrısı yaptı.



