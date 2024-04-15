Bunalıma giren kadın 14.kattan aşağı kendini attı!

Olay, Diyarbakır'da meydana geldi. Bir plazaya gelen kadın, 14. kattan atlayarak intihar etti.

Bunalıma giren kadın 14.kattan aşağı kendini attı!
Editör: Yağmur Biçen

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde bulunan bir plazaya gelen Ayşegül Değer (45), 14. kattan kendini aşağı bıraktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Değer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öğretmen olan Ayşegül Değer'in eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi. Değer'in psikolojik tedavi gördüğü ve 6 kez hayatına son verme teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# intihar # kadın
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