DEM Partili belediyeye tepki gösteren şahısın tepkisi sert oldu!

Olay, Muş'ta meydana geldi. Depo olarak kullandığı yerin DEM Partili belediye tarafından boşaltılması üzerine sinir krizi geçiren şahıs, eşyalarını ateşe verdi.

DEM Partili belediyeye tepki gösteren şahısın tepkisi sert oldu!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İddialara göre, önceki dönemde AK Partili belediye yönetimi tarafından yapılan denetimlerde Erkan Kandemir’e ait dükkanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Belediye tarafından yaklaşık bir yıl önce Kandemir’e Kent Meydanı'nda bulunan merdiven altı geçici süreliğine tahsis edilerek, mağduriyeti giderildi.

Yapılan seçimlerde el değiştirerek DEM Parti'ye geçen belediye tarafından yapılan denetimlerde zabıta tarafından eşyaları dışarı atılan Kandemir, sinir krizi geçirerek 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisinin de yüzü yanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bunalıma giren kadın 14.kattan aşağı kendini attı!Bunalıma giren kadın 14.kattan aşağı kendini attı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# DEM Parti # muş
Çok Okunanlar
İslam Memiş altın hakkında kritik uyarı yaptı...
İslam Memiş altın hakkında kritik uyarı yaptı...
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
Çalışan anneler dikkat! O şartları sağlayanlara 325 euro para verilecek
Çalışan anneler dikkat! O şartları sağlayanlara 325 euro para verilecek
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü
Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü
Öne Çıkanlar İran İsrail savaşı hakkında halk ne diyor? | Sokak Röportajı İran İsrail savaşı hakkında halk ne diyor? | Sokak Röportajı Hafta sonu havalar nasıl olacak? Hafta sonu havalar nasıl olacak?