Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Türk orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu ve şarkıcı kızı Parla Şenol duyurdu.

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

"Armağan Şenol ve Arkadaşları" isimli orkestrası ile 1950'li yıllarda şöhrete kavuşan orkestra şefi, şarkıcı ve oyuncu Armağan Şenol hayatını kaybetti.

Çeşitli plaklar çıkaran ve beste yapan Şenol'un kızı, oyuncu ve şarkıcı Parla Şenol, 96 yaşında hayatını kaybeden babasıyla ilgili haberi duyurdu.

Parla Şenol sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Türkiye'nin caz, tango gibi Batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı babam...

96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti...

Duygularım sayfalara sığmaz. Kısacası onun kızı olmayı çok sevdim."

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