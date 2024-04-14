Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hakan Fidan, Türkiye'nin bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidanİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Bakan Hakan Fidan, mevkidaşına, Türkiye'nin, İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti.

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