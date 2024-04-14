Reisi'den saldırıyla ilgili "meşru müdafaa" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Reisi, İsrail'e düzenlenen operasyonun Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırıya karşı "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Reisi'den saldırıyla ilgili "meşru müdafaa" açıklaması
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamada bulundu. İbrahim Reisi'nin operasyonla ilgili açıklaması, İran'ın resmi ajansı IRNA'da yayımlandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'e düzenlenen operasyonun Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırıya karşı "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Reisi, ülkesi aleyhine gerçekleştirilecek her türlü girişime daha güçlü karşılık vereceklerini kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de "İran çıkarlarını ve unsurlarını hedef alması durumunda İsrail'i hedef alacaklarını" söyledi.

"İsrail'in İran'a saldırısına ABD destek vermeyecek" iddiası! Joe Biden ile Netanyahu görüştü"İsrail'in İran'a saldırısına ABD destek vermeyecek" iddiası! Joe Biden ile Netanyahu görüştüDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ibrahim reisi # iran # israil # son dakika
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
İsrail'in katliamını destekleyen ülkelerden İran'a kınama!
İsrail'in katliamını destekleyen ülkelerden İran'a kınama!
Türk hava yolu firmaları, Tahran ve İsfahan uçaklarını geri çağırdı!
Türk hava yolu firmaları, Tahran ve İsfahan uçaklarını geri çağırdı!
İran'ın operasyonları devam edecek mi?
İran'ın operasyonları devam edecek mi?
Öne Çıkanlar Biden'dan İran İsrail savaşı açıklaması: "İsrail'e destek vermeyeceğiz" | Ulusal Haber Biden'dan İran İsrail savaşı açıklaması: "İsrail'e destek vermeyeceğiz" | Ulusal Haber ABD Başkanı Biden: "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz" ABD Başkanı Biden: "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz"