Reisi'den saldırıyla ilgili "meşru müdafaa" açıklaması
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Reisi, İsrail'e düzenlenen operasyonun Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırıya karşı "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamada bulundu. İbrahim Reisi'nin operasyonla ilgili açıklaması, İran'ın resmi ajansı IRNA'da yayımlandı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'e düzenlenen operasyonun Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırıya karşı "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.
Reisi, ülkesi aleyhine gerçekleştirilecek her türlü girişime daha güçlü karşılık vereceklerini kaydetti.
Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de "İran çıkarlarını ve unsurlarını hedef alması durumunda İsrail'i hedef alacaklarını" söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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