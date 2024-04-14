"İsrail'in İran'a saldırısına ABD destek vermeyecek" iddiası! Joe Biden ile Netanyahu görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söylediği iddia edildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, operasyon gecesi Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un pozisyonunu değerlendirdi.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak İsrail'in "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.

Çin ve Katar, İran'ın İsrail'e hava saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısı yaptı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Gazze’deki cinayetlerin ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim umutlarını kötüleştirdiğini, İsrail ile İran arasındaki savaşın ise ilave belirsizlik oluşturduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını ifade etti. Yunanistan hükümetinden de kınama mesajı geldi.

Öte yandan Irak, Ürdün ve Lübnan tüm uçuşlara kapattıkları hava sahalarını yeniden açtı.