İran'ın operasyonları devam edecek mi? Genelkurmay Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İsrail, 1 Nisan tarihinde, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemiş ve saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Söz konusu saldırıya misillemede bulunan İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı.

İran'ın İsrail'e yönelik operasyonuyla ilgili İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden açıklama gelmiş ve "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

İRAN'IN OPERASYONLARI DEVAM EDECEK Mİ?

İran'ın İsrail'e yönelik operasyonuyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması daha yapıldı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, konuyla ilgili, İran devlet televizyonuna konuştu.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok." dedi.

Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bakıri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bakıri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.