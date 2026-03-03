Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Kızılay semtinde yer alan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Merkezdeki faaliyetleri yerinde inceleyen Bakan Fidan, görevli personelden operasyonların işleyişine dair detaylı bilgi aldı. Ziyaret sırasında merkeze ulaşan bazı çağrıları bizzat dinleyen Fidan, Anadolu Ajansı'na (AA) çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA YAZILIM DESTEKLİ HİZMET

Merkezden dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarının soru ve taleplerine yanıt verildiğini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde bulunmaktayız. Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki misyonlardaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte."

Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde yoğun bir faaliyet yürütüldüğünü ve personelin birçok farklı dilde hizmet verdiğini vurgulayan Bakan Fidan, bölgedeki sıcak gelişmelerin merkeze yansımalarını şu sözlerle aktardı: "Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor, özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden, mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar, burada alınıyor, yönlendirmeler yapılıyor, daha ileri atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor, hemen duruma vaziyet ediliyor."

7/24 MESAİ YAPAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin bu kritik hizmetleri yerine getirmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptığını belirten Fidan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben de burada, huzurlarınızda arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum."