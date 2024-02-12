Dışişleri Bakanlığından Refah'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Refah'a yönelik saldırılardan çok büyük endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından Refah'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama

İsrail ordusu, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 100'den fazla insan hayatını kaybederken, saldırıya tepkiler gecikmedi.

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanlığından da açıklama yapıldı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"İsrail'in, Gazze Şeridi'ne bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu harekatın, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, devam eden saldırıların Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacağına ve bölgede kalıcı ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkat çekilerek "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte kura çekiminin sonuçlarıZiraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte kura çekiminin sonuçlarıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dışişleri bakanlığı # israil # gazze # refah # son dakika
Çok Okunanlar
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!
Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı
Öne Çıkanlar İşte piyasadaki yükselişin arkasındaki neden!│Akşam Raporu - E. Aslanoğlu, A. Tüfekçi #canlı İşte piyasadaki yükselişin arkasındaki neden!│Akşam Raporu - E. Aslanoğlu, A. Tüfekçi #canlı Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin! Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!