Dışişleri Bakanlığından Refah'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama

İsrail ordusu, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 100'den fazla insan hayatını kaybederken, saldırıya tepkiler gecikmedi.

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanlığından da açıklama yapıldı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"İsrail'in, Gazze Şeridi'ne bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu harekatın, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, devam eden saldırıların Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacağına ve bölgede kalıcı ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkat çekilerek "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.