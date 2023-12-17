Diyarbakır ve İstanbul'da Terör Operasyonu

Diyarbakır ve İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi. 5 kişi tutuklandı. 160 kilogram kubar ve 267 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır ve İstanbul'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-70 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı, 3 av tüfeği, tabanca, el bombası, 11 şarjör, 272 fişek, dürbün, 160 kilogram kubar ve 267 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İstanbul'da da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon vardı. Terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise işlemlerin ardından serbest kaldı.

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