Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliğinden açıklama yapıldı.

Buna göre, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 10 sığınak ve 2 mağarada, uzun namlulu silah, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 uzun namlulu silah şarjörü, uzun namlulu silah namlusu ve kundağı, 30 fişek, dürbün, 3 hücum yeleği, termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, araç kumandası, 11 tüp, 6 kilogram amonyum nitrat, 30 kilogram gübre ve jeneratör motoru bulundu.

Ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edildi, diğer malzemeler muhafaza altına alındı.